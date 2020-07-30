Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Et fiyatları yüksek değil

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de et fiyatlarının yüksek olmadığını savundu.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Pakdemirli, "Üreticiden vazgeçmeyeceksiniz. Ette ithalatı tamamen bitiriyoruz. Üreticiyi koruyacağız, tüketiciyi de kollayacağız" dedi.

"Et fiyatları yüksek değil, ürünlere baktığımız zaman Avrupa seviyesinde altında kalmış durumda" diyen Tarım ve Orman Bakanı, "Bu işin sürdürülebildiğini sağlamak gerekiyor. Yurt dışından ithal etseniz yine aynı rakamlar olacak" diye devam etti.

Pakdemirli, "Bizim işimiz tarlada başlar tarlada biter. Sorumluluk alanımız da tohumdan çatala kadar olan zinciri takip etmektir" ifadelerini kullandı.