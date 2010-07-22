-TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI EKER BİTLİS'TE BİTLİS (A.A) - 22.07.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, ''12 Eylül günü, bir askeri darbenin yıl dönümünde, Türkiye'yi demokratikleştirecek bir mekanizmayı işletiyoruz ve milletin onayına koyuyoruz'' dedi. Hüsnü M. Özyeğin Vakfının bazı köylerde gerçekleştirdiği Kırsal Kalkınma Yatırım Projelerini yerinde incelemek için Bitlis'e gelen Eker, Bitlis Belediyesini ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yaptı. Türkiye'yi demokratikleştirmeye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Bakan Eker, şöyle konuştu: ''Bu bölgenin uzunca bir süre geri kalmasında yatan bazı sosyal ve hukuki problemler var. Bunları biz değiştirmeye ve düzeltmeye çalışıyoruz. Bunların bir kısmı Anayasa'dan kaynaklanıyor. Şimdi biz Anayasa'yı gücümüzün yettiğince değiştirmek istiyoruz. Meclis'te 27 maddesini değiştirebildik. Onları şimdi milletin önüne getiriyoruz. 12 Eylül günü, bir askeri darbenin yıl dönümünde, Türkiye'yi demokratikleştirecek bir mekanizmayı işletiyoruz ve milletin onayına koyuyoruz. Milletimiz kabul ettiğinde, Türkiye bu değişikliklerle 50 yılın en demokratik adımını atmış olacak. Her alanda Türkiye, daha demokrat, sivil, insan haklarının daha yüksek düzeyde uygulandığı, bireysel hak ve özgürlüklerin daha iyi kullanıldığı bir ülke haline gelecek.'' Bazı siyasi partilerin etnik milliyetçiliği kullanarak siyaset yaptığını ve Türkiye'de göz yaşından, kandan, olumsuzluklardan nemalananların bulunduğunu söyleyen Eker, şöyle devam etti: ''Türkiye'nin batısında, doğusunda, bunun üzerine siyaset yapan partiler var. Türkiye barış içerisinde, kan dökmeden düzelirse onlara ekmek kalmaz diye düşünüyorlar. Onlar artık kolay siyaset yapamaz hale gelirler. Şimdi çok kolay siyaset yapıyorlar. Hamaset, çünkü etnik milliyetçilik en kolay siyaset yapılan yer ve alandır. Herkes oradan tutturmuş gidiyor. Biz soruna sorun katmak değil, sorunların tamamını çözmek için siyaset yapılır diye düşünüyoruz. Bizim siyaset felsefemiz bu ve 12 Eylül bu felsefenin hayata geçeceği, bu milletin Türkü ile, Kürdü ile barış içinde yaşayacağı, üstelik demokrasi içerisinde yaşayacağı bir sistemin kapısı aralanıyor.'' Bugüne kadar Anayasa'da bir sürü değişiklik yapıldığını belirten Bakan Eker, ama bunların hiçbirinin işin özüne ait olmadığını, ilk defa işin esasına, özüne, demokratik nizama, sisteme ait taleplerin bulunduğu bir Anayasa değişikliği yapılacağını ifade etti. Eker, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz milletimizin taleplerini önemsiyoruz. Türkiye'deki Kürt, Türk kardeşlerimizin, kimin demokratik talepleri varsa biz onları oturup konuşmaya, bunları meşru zeminlerde tartışmaya varız ama şiddet ve terör hak arama yolu olamaz. Masum insanların ölümüne yol açacak davranışlar, yöntemlerle bir hak icra edilemez. Bu meşru değil, onu biz meşrulaştıramayız. Türkiye çok adımlar attı ancak bu Anayasa referandumu demokratikleşmenin ilk adımını oluşturacak. Ondan sonra da Türkiye, sivil, demokrat, barış içinde kalkınmasını sürdürecek. Ben de sizden biriyim. Dolayısıyla birbirimizi iyi anlar iyi biliriz. Türkiye'nin kalkınmasının başkaca da bir yolu yoktur. Bitlis de o zaman güzelleşir.'' -BAKANLIĞIN FAALİYETLERİ- Hüsnü M. Özyeğin Vakfının bazı köylerde gerçekleştirdiği Kırsal Kalkınma Yatırım Projelerinin bulunduğunu anlatan Eker, bakanlığının da fiilen bu projelerin bir uygulayıcısı ve parçası olduğunu belirtti. İl Tarım Müdürlüğünün desteği, katkısı ve fiili yardımlarıyla bu projelerin uygulandığına işaret eden Eker, şunları söyledi: ''Amaç buraya daha çok yatırım ve hizmet getirmek, burada daha çok istihdam yaratmak ve buranın kalkınmasını temin ve tesis etmek. Sonuçta bu hizmet Bitlis'e ve Bitlisliye gelecek bir hizmettir. Bitlis'in marka ürünleri var. Bitlis'in, Büryan kebabı başta olmak üzere cevizi, balı, Ahlat taşı vardır. Bunlar aslında iyi işlenip, piyasaya profesyonel bir şekilde sunulursa bu Bitlis'e başlı başına bir zenginlik katar.'' Tarım ve hayvancılık bakımından önemli bir potansiyele sahip olan bölgenin, özellikle küçükbaş hayvancılık ve arıcılık açısından önemine dikkat çeken Bakan Eker, şu bilgileri verdi: ''Bakanlık olarak burada tarımsal destekleri, hükümetimiz döneminde önemli miktarda artırdık. Bitlis'te tarımsal arazi çok büyük değil. Bitlis hayvancılık ağırlıklı. Biz de burada gerek Kırsal Kalkınma Yatırım Projelerinin desteklenmesi kapsamında gerekse kooperatif konusunda destek verdik. Bitlis il ve ilçelerinde 37 kooperatifi destekledik. Buradaki kooperatiflere 32 milyon lira destek sağladık. 43 tane Kırsal Kalkınma Yatırımına yüzde 50 destek verdik. Bu 43 tane fabrika demektir. Buralarda yüzlerce kişi istihdam ediliyor. Bunları geliştirmemiz lazım. Özellikle DAP kapsamında, hayvancılıkla ilgili bir proje başlattık. 50 başın üzerinde büyükbaş ihtiva eden tesis kurulması halinde, bakanlığımız yüzde 40 hibe destek sağlıyor. Bu hayvancılığı geliştirmek yönünde çok büyük bir imkan ve destek. Yeni projelerimiz de var.'' Bitlis'in dar ve küçük bir alana sıkıştığı için çok göç verdiğini belirten Eker, Ankara'ya, İstanbul'a ve Diyarbakır'a da yerleşmiş Bitlisli birçok aile olduğuna işaret etti. Eker, ''Bu toprakların bürokraside çok insanı var. Bunların her birinin gücünü bir araya getirip buraya getirip, buradaki kalkınmayı hızlandırmaya ve gerçekleştirmeye bizim kanalize etmemiz lazım. Biz bunun için çalışıyoruz'' dedi. Bitlis-Baykan yolunun yapımının büyük hızla sürdüğünü belirten Bakan Eker, yolun bu sene biteceğini ifade etti. Eker, ''Bu yol, uluslararası bir yol. Asya'ya, İran'a açılan bir güzergah ve tek geçiş yol. Bu yolun genişletilmesi son derece önemli'' diye konuştu. -EĞİTİM YATIRIMLARI- Hüsnü M. Özyeğin Vakfınca Bitlis'de yaptırılan kız öğrenci yurdunu da ziyaret eden Eker, Bitlis'te bir üniversite kurulduğunu anımsatarak, kentte eğitim yatırımlarının önemsendiğini söyledi. Bakan Eker, ''Bu sene Bitlis, LYS'de Türkçe Sosyal puanda birinci oldu. Bu hepimiz için bir gurur kaynağı. Buradan Bitlisli çocukları kutluyorum. Onları ve onlara ders veren fedakar öğretmenlerimizi de kutluyorum'' dedi. Eker, şöyle konuştu: ''Kamunun sağladığı imkanlar çok önemli ama gerek Bitlisli iş adamlarımız ve gerekse Sayın Özyeğin gibi gerçekten çok evrensel, insani ve hakikaten vatanperver insanların sağladığı imkanlarla burada eğitimin altyapısı gelişiyor. Birçok okul ve yurt yapılıyor ve Bitlis'de eğitimin altyapısının güçlenmesi başarıya da büyük katkı sağlıyor. Kızların bu bölgede okumalarına imkan sağlayan bu yurt çok önemli. Bunu en iyi bileceklerinden biri benim. Bir sene kalacak yerim olmadığı için ortaokula gidemedim. İlkokul 5'i bitirdim. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Tepe nahiyesinde ortaokul yoktu. Dicle nehrinin üzerinde köprü yoktu. Diyarbakır merkez 55 kilometreydi ve kalacak yerim yoktu. Bu nedenle ben okula bir yıl gidemedim. Eğitim hayatımda bir sene ara var. Sebebi bu. Ben onları görürken kendi geçmişimi, eğitimimi, çocukluğumu ve hayatımı düşündüm. Bunun ne kadar büyük bir imkan olduğunu bu salonda en iyi ben biliyorum. Bu bölgenin bir evladı olarak iş adamlarımızın eğitime dönük yatırımları karşısında çok seviniyorum.''