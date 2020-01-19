Tarım Uzmanı Osman Arıkan: Parçalanmış araziler büyük çiftlikler haline getirilmeli; bu sorunun başka yolu yoktur

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Türkiye'nin tarımda gerçekleştirdiği ithalatlara dikkati çekti. Turan, Tarım uzmanı olan Osman Arıkan'ın Türkiye'nin tarım politikasının çözümüne ilişkin kendisine gönderdiği yazıdaki görüşlerini aktardı.

Turan'ın aktardığına göre parçalanmış arazilerin büyük çiftlikler haline getirilmesi gerektiğini ve bunun için de devlet öncülüğünde şirketler kurulması gerektiğini savunan Arıkan, "Böylece büyük sermayeli şirketler, modern tarım tekniklerini kullanarak üretmeli ve ürünlerini satmalıdır. Tarım sorunun başka çözüm yolu yoktur!" görüşünü savundu.

Turan'ın, "Müthiş Türk!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tarım faciası nasıl çözülür?

İktidarların yanlış politikaları sonucu Türkiye'de tarım sektörü çökmüş durumda… Bu nedenle kuru fasulye ve mercimekten tutun, kuru soğana ve samana kadar her şeyi yabancı ülkelerden satın alıyoruz.

Tarım uzmanı olan Osman Arıkan'dan bir e-posta aldım (osman@ardotextile.com). Bu konuda kaleme aldığı çok sayıda yazıyı, özetin özeti olarak şöyle anlatıyor:

“Günümüzde miras yoluyla çok küçük parçalara bölünmüş arazide köylüye mazot, gübre parası ödeyerek bu iş çözülmez.

Zaten bugün köylerde tarımda çalışacak genç nüfus kentleri doldurmuş, dolaysıyla köylerde yaşlılar kalmıştır.

Bu nedenle önce parçalanmış araziler büyük çiftlikler haline getirilmeli, bunun için devletin öncülüğünde şirketler (kooperatifler) kurulmalıdır.

Böylece büyük sermayeli şirketler, modern tarım tekniklerini kullanarak üretmeli ve ürünlerini satmalıdır. Tarım sorunun başka çözüm yolu yoktur!”

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