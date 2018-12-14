Tarım ürünleri üretici fiyatları Kasım'da yüzde 2.53 arttı

İstanbul 14 Aralık (DHA) - Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 2.53, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.37 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ayrıca, Tarım ÜFE’nin Kasım’da, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 12.20 ve 12 aylık ortalamalar göre ise yüzde 11.64 yükseldiğini ortaya koydu. Verilere göre, fiyatlar Ekim ayına göre Kasım’da, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 2.54 ve balıkçılıkta yüzde 6.36 arttı, ormancılık ürünlerinde yüzde 2.77 azaldı.

TÜİK verilerine göre,

“Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4.25 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3.66 arttı, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.02 azaldı.

“Alt tarım gruplarından;

- diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 6.14,

- lifli bitkiler yüzde 4.62,

- diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 2.03 artarken,

- canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3.56,

- turunçgiller yüzde 3,0 düştü.

“Kasım’da endekste kapsanan 90 maddeden; 1 madde bu ay endekse girerken, 62 maddenin fiyatları arttı, 24 maddenin fiyatları azaldı, 3 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.” (Tablo)