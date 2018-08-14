Tarım ÜFE Temmuz'da aylık yüzde 1.71, yıllık yüzde 11.72 arttı

İstanbul, 14 Ağustos (DHA) – Tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Temmuz’da aylık yüzde 1.71, yıllık yüzde 11.72 arttı. En yüksek ÜFE artışı bitkisel ürünlerde gerçekleşirken, sebze fiyatları yüzde 4.24 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre;

“Tarım ÜFE, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1.71, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10.59 artış gösterdi.

“Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.72, ormancılık ürünlerinde yüzde 0.86 ve balıkçılıkta yüzde 2.04 artış gerçekleşti.

“Aylık en fazla artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

“Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3.20, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1.54 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.28 artış gerçekleşti.

“Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 4.24 arttı

“Alt tarım gruplarından; çeltik yüzde 4.22, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 4.40 ve koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 1.46 artış, yağlı meyveler yüzde 2.41, tahıllar yüzde 1.66 ve lifli bitkiler yüzde 0.30 azalış gösterdi.

“Temmuz’da endekste kapsanan 87 maddeden; 5 madde bu ay endeks kapsamına girerken, 43 maddenin fiyatları arttı, 33 maddenin fiyatı azaldı, 6 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.”