Tarım ÜFE Ağustos'ta yüzde 1.91 arttı

İstanbul, 14 Eylül (DHA) – Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Ağustos’ta Temmuz’a göre yüzde 1.91, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 15.31 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ayrıca, Tarım ÜFE’nin Ağustos’ta, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4.63 ve 12 aylık ortalamalar göre ise yüzde 11.11 yükseldiğini ortaya koydu. Verilere göre, fiyatlar Temmuz’a göre Ağustos’ta, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.84, ormancılık ürünlerinde yüzde 3.35 ve balıkçılıkta yüzde 2.97 yükseldi.

TÜİK verilerine göre;

“Ana gruplarda bir önceki aya göre değişime bakıldığında, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3.02, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2.74 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.59 arttı.

“Alt tarım gruplarından; canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 11.36, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 3.27, çeltik yüzde 2.48 arttı, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 15.01 azaldı.

“Ağustos’ta endekste kapsanan 86 maddeden; 54 maddenin fiyatlarında artış, 25 maddenin fiyatlarında azalış, 7 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.”