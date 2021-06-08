Tarım sektöründeki girişimci kadınlara yönelik destek programı EWA'ya başvurular başladı

Avrupa Birliği'nin Gıda İnovasyon Fonu (EIT Food) tarafından desteklenen Empowering Women in Agrifood (EWA) programı, bu yıl da gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren kadın merkezli erken aşama girişimleri artırmak ve girişimcileri iş fikirlerini geliştirmeye yönlendirecek gerekli bilgi, güven ve desteği sağlamak amacıyla hayata geçiyor. Program Türkiye'de, Impact Hub İstanbul'un gıda ve tarım girişimcilik platformu Foodback ve Topraktan ortaklığında gerçekleşiyor. Program aynı anda 8 ülkede, 80 kadın girişimci ile hayata geçecek.

6 ay boyunca online eğitim; birinciye 10.000 Euro



Türkiye'den yapılacak başvurular arasından seçilen 10 kadın girişimci, 6 ay boyunca çevrimiçi eğitimler ve etkinliklere katılıp hem birebir hem de uzman mentorluk alacaklar. Ülke finalinde birinci seçilen kişi 10.000 Euro, ikinci ise 5.000 Euro ödülün sahibi olacak.



Katılımcılar ayrıca ihtiyaçlarına özel hazırlanmış çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlerle mevcut becerilerini geliştirebilecekleri çeşitli kaynaklara erişebilecek. Tarım ve iş dünyasından alanında uzman mentorlar ile çalışarak birebir destek alacaklar. Aynı zamanda EIT topluluğunun bir parçası olarak global tarım ve gıda ekosistemindeki 100'den fazla mentor ve kadın girişimciyle doğrudan bağlantı kurma ve ağ oluşturma imkanına erişecekler. Tüm bunların yanında EIT Food‘un Avrupa'daki hızlandırma programlarına katılma ve işini büyütme şansını elde edecekler.



Başvuru Koşulları

Başvuran girişimin kurucusunun veya kurucu ortağının kadın olması

Türkiye veya diğer program ülkelerinden birinde ikamet etmek (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Litvanya, Portekiz, Romanya, Yunanistan)

Tarım ve gıda sektörlerinde etki yaratacak erken aşama girişim sürecinde olmak

Girişimin faaliyetinin 2 seneyi geçmemesi

Şirketleşmiş girişimlerin şirket kurulum aşamasından bu yana toplamda en fazla 30.000 EUR yatırım almış olması

Programa son başvuru tarihi: 13 Haziran 2021

EWA Programı hakkında daha fazla bilgi ve başvuru için: www.foodback.co/EWA

