Tarım sektörü Growtech Eurasia ile Antalya'da buluştu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en büyük tarım fuarları arasında gösterilen Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı (Growtech Eurasia Antalya 2017), 30 ülkeden 800 firmanın katılımıyla ziyarete açıldı.

Bu yıl 17\'ncisi düzenlenen Growtech Eurasia Antalya 2017, Antalya Expo Center\'da 50 bin metrekare alanda ABD, Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarından 30 ülkeden 800 firma katılımıyla kapılarını ziyarete açtı. Çin\'den ABD\'ye, İsveç\'ten Kamerun\'a, Mısır\'dan Rusya\'ya, İtalya\'dan İsrail\'e kadar birbirlerinden binlerce kilometre uzaklıktaki tarım sektörü temsilcileri, 4 gün süreyle Antalya\'da tarım ekipmanlarını sergileyecek.

85 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Growtech Marka Direktörü Engin Er, fuar kapsamında 85 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi. Katılımcı firmaların yüzde 10\'unun yabancı ülkelerden katıldığını kaydeden Er, \"Özellik Çin, Hollanda, İspanya, Güney Kore gibi ülkelerden yüksek katılım var. 80 ülkeden ziyaretçi bekliyoruz. 5 ana kategoride fuarı düzenliyoruz. Tarım makinelerinden tutun birbirinden farklı tohumları burada bulabileceksiniz. Bir çiftçi buraya geldiğinde bir ürünü yetiştirmek için ne gerekiyorsa tüm çözümleri bulabiliyor\" dedi.

İŞ HACMİ 500 MİLYON DOLARIN ÜSTÜNDE

Tohum firmalarının fuara daha fazla ilgi gösterdiğini kaydeden Er, Türkiye\'nin tohumda çok hızlı ilerlediğini anlattı. Özellikle sebze tohumunda çok hızlı bir ıslah çalışması olduğunu belirten Engin Er, \"Yurt dışından bu tür tohumları alabilecek firmalar gelmeye başladı. Geçen yılın verilerine bakarsak 500 milyon dolarlar seviyesinde iş hacmi potansiyeli oluştu. Bu yıl miktarın artacağını tahmin ediyoruz\" diye konuştu.

Fuar, 02 Aralık\'a kadar ziyarete açık kalacak.



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