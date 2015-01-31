Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yerin üstünü bıraktı, yerin altında maden işletecek!

Tarım topraklarını koruması gereken Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Karaman’ın mera ve çayırlık alanlarında ariyet yani bir tür taşocağı madeni işletecek. 9.52 hektarlık merada ariyet ocağı işletmek için yapılan başvuruya Karaman Valiliği tarafından “Çevresel Etki Değerlendirme gerekli değildir” kararı verildi bile.

Maden ocaklarının tahrip ettiği Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip Karaman’daki maden projelerine “bu kadarı da olmaz” dedirtecek yeni bir proje daha eklendi. Cumhuriyet’ten Özlem Güvemli’nin haberine göre, tarım topraklarını koruması gereken Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Karaman’ın mera ve çayırlık alanlarında ariyet yani bir tür taşocağı madeni işletecek. 9.52 hektarlık merada ariyet ocağı işletmek için yapılan başvuruya Karaman Valiliği tarafından “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi bile.

Kayaçların doğal ve jeolojik etkenler sonucu kırılması, ufalanması, taşınması ile oluşan; çakıl, kum, silt ve mil içeren yamaç molozu niteliğindeki “ariyet” malzemesinin bulunduğu Karaman Merkezi ilçesi Süleymanhacı köyü yakınlarında sahaya ilişkin tanıtım dosyası hazırlandı.

Çayırlar meralar...

Dosyaya göre maden sahası köye 2 bin metre mesafede bulunuyor. Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda faaliyet alanı çayır-mera olarak gözüküyor. Dosyada çayır ve meranın kanundaki tanımlarına da yer veriliyor. Çayırlar “taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan yer” olarak tanımlanıyor. Mera için de “Hayvanların otlatılması ve otundan faydalanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan” tanımı kullanılıyor.

Dosyada proje için başka bir alternatif yer olmadığı, sahada Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından üretilecek ariyet malzemesinin arazi toplulaştırma çalışmalarında dolgu malzemesi olarak kullanılacağı belirtiliyor. Maden ocağının yapılacağı alan aynı zamanda tescil dışı olduğu için Hazine arazisi konumunda.

Bitkisel toprak kazınacak

Sahada ortalama 20 metre kalınlığında ariyet tabakası tespit edildi. Ocağın işletileceği alanda ilk önce bitkisel toprak makineler yardımıyla sıyrılacak. Bu, 95 bin 200 metrekarelik bitkisel toprak yok edilecek anlamına geliyor. Maden ocağının işletilmesi aşamasında 4 kişi istihdam edilecek. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce yıllık ortalama 250 bin ton üretim yapılması planlanıyor. Projenin bedeli de 200 bin TL.