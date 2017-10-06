Tarım Oskarları sahiplerini buldu

İstanbul, 6 Ekim (DHA) – Yaşama Dokunanlar Platformu tarafından düzenlenen Tarım Ürünleri Oskar Yarışması’nın ödül gecesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından aday gösterilen sekiz ayrı kategoride yarışan firmalar düzenlenen törende ödüllendirildiler.

Ödüle layık görüldükleri için onur duyduklarını belirten Kılıç Deniz Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Bozan, Kılıç Deniz olarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti. Bozan, “Kılıç Deniz olarak sağlıklı beslenmenin dünyada herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla yeni yatırımlar gerçekleştiriyor, dünyanın her noktasına Kılıç Deniz balıklarını ulaştırmayı hedefliyoruz. Alabalıkta da üretimlerimizin yüzde 95’ini başta Rusya ve Avrupa olmak üzere 36 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu ödülle ürünlerimizin kalitesinin değerli jüri üyeleri tarafından tescil edilmesi bizlere hem gurur verdi hem de bundan sonraki çalışmalarımız için daha da motive olmamızı sağladı” dedi.

Tarım Ürünleri Oskar Yarışmasının Kazananları:

Kervan Pastanesi: Dondurma - Kalite Ödülü

Marbi: Pul Biber - Kalite Ödülü

Müsan Gıda: Tarhana Cips - Jüri Özel Ödülü

Bafa Su Ürünleri: Fileto Balık - Birincilik Ödülü

Akalp Süt: Maraş Peyniri - Birincilik Ödülü

Çağlayancerit belediyesi: Ceviz - Kalite Ödülü