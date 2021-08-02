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Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı: OGM, yangın ödeneği ile 32 tane lüks araç aldı, bir tanesiyle tam donanımlı üç tane arazöz alınıyor

02 Ağustos 2021 15:46

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş “Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’nün altı şefliğinin beşi tamamen yandı. 100 bin hektar sadece Manavgat’ta tespit ettiğimiz yanmış alan” ifadelerini kullandı. Durmuş, OGM'nin yangın ödeneği ile 32 tane lüks araç aldığını, bir tanesiyle tam donanımlı üç tane arazöz alınabileceğini söyledi.

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