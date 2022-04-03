Tarım Kredi Kooperatifi marketinde ayçiçek yağı 10 günde yüzde 70 zamlandı

Gıda fiyatlarındaki fahiş dalgalanmalara karşı hükümetin alternatif olarak hayata geçirmek istediği Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Diyarbakır'ın değişik noktalarında Vali Münir Karaloğlu'nun da katılımıyla hizmete açıldı.

Ancak Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Tarım Kredi Kooperatifi marketinde açılış sırasında 92,5 liradan satışa sunulan 5 litrelik ayçiçek yağının sonrasında raflarda 155 liraya çıktı. Böylece yağın fiyatı 10 gün içinde yüzde 70 zamlanmış oldu.

Vatandaşlar fiyatların piyasayla eş değer olduğunu belirterek, “Yağın fiyatını 10 gün içinde 155 liraya çıkarmışlar. Oysa bazı yerel marketlerde fiyat araştırması yaptığımızda markalı yağın 140-142 liradan da satışa sunulduğunu gördük. Temel gıda maddeleri arasında yer alan bakliyat ürünleri başta olmak üzere yağ, un, makarna, pirinç, gibi ürün fiyatları da piyasayla eş değer. Normal bir marketten çok bir farkı yok. İndirimli ürün göremedim. Daha ucuz olur diye geldim, ama bir ucuzluk göremedim” dediler.

Fotoğraf: Sözcü