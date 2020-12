Tarım İşletmeleri tay satışından 33 milyon liralık ciro yaptı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), bu yıl gerçekleştirdiği 6 yarış tayı mezadında 242 at satarak, rekor gelir elde etti. TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, toplamda 33 milyon liralık bir ciro yapıldığını kaydetti.



Dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği ve ıslahı merkezlerinden olan TİGEM'in yetiştiricilik faaliyetleri; Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu işletmelerinde 49 ana, 12 baba kan hattı ile gerçekleştiriliyor.



TİGEM'de safkan Arap atı yetiştiriciliği toplam 33 baş aygır, 395 baş kısrak ile toplamda 1269 baş at varlığı ile yapılıyor.



Yıllık ortalama 350 baş yavru elde edilirken ve her yıl ortalama 240 baş tayın yetiştiricilere satışı gerçekleştiriliyor. Yıl için toplam 6 satış gerçekleştiren TİGEM, Koşu Tayı satışlarını Karacabey Tarım İşletmesi'nde, Elit Tay satışlarını İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık ihale usulü ile yapıyor. Bu yıl gerçekleştiren 6 yarış tayı mezatında 242 at satılarak rekor gelir elde edildi.

Türkiye, safkan Arap atçılığında dünya birincisi

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, atçılığın 700 yıllık bir geçmişe dayandığını belirterek, "Safkan Arap atçılığında, yüzde 33'le dünyada birinci durumdayız. Gen kaynaklarını korumak gibi bir görevimiz var. Safkan Arap atçılığı, 700 yıldır elimizde bulundurduğumuz ırk karakterleri ve genetik zenginliğimizle gelecek kuşaklara ileteceğimiz bir hazine" dedi.

Şampiyon atların spermalarının ihracatı yapılıyor

Satışını yaptıkları atların ilerleyen yıllarda, yarışamayacak hale geldiklerinde geri aldıklarını ve spermalarından yararlandıklarını anlatan Işıkgece, bu sene yurt dışına sperma ihracatı da yaptıklarını söyledi. (DHA)