Tarım işçisi kadınların yüzde 94'ünün sigortası yok

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, tarımda çalışan 4 milyon 515 bin kişinin yüzde 39,5’ini kadınların oluşturduğunu belirterek, “Bütün işleri yetiştirebilmek için günde 16-17 saat çalışan kadın çiftçilerimiz, pozitif ayrımcılığı hak ediyor, kadın çiftçilerimiz olmazsa Türkiye aç kalır” dedi.

Çalışan kadınların 5’te 1’inin tarımda olduğunu belirten Şemsi Bayraktar, “Tarımda çalışan 1 milyon 782 bin kadının 1 milyon 367 bini ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. 209 bini kendi hesabına, 201 bini ücretli veya yevmiyeli olarak istihdam ediliyor. Tarımda çalışan kadınların 1 milyon 677 bininin yani yüzde 94,1’inin sigorta kaydı yok. Kadınlar, sigortalı olmak yerine, primleri ödemekte güçlük çektikleri için eşleri üzerinden sağlık hizmeti alıyorlar.”

Kadın çiftçilerin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi yönünde teşvik edici önlemlere acil ihtiyaç bulunduğunu bildiren Bayraktar, “Kadın çiftçiler, çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün, 4 yılda 1 yıl yıpranma payı almalıdır” ifadelerini kullandı.