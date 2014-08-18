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Yaşam

Tarım işçisi iki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Yaşları henüz 13 ve 15'ti Ayşe ile Zehra'nın. Yaşam savaşında paylarına tarım işçiliği düşmüştü. Aşırı sıcak havada tarlada çalışırken serinlemek istediler ama olmadı

18 Ağustos 2014 00:45

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, tarım işçiliği yapan ve serinlemek için baraj gölüne giren 15 yaşındaki Zehra ile 13 yaşındaki Ayşe Alda isimli kız kardeşler boğularak yaşamlarını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Hilvan'ın Yeşerdi Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa kent merkezinde oturan ve tarım işçiliği yapmak üzere Hilvan'a gelen 13 nüfuslu Alda Ailesi'nin kızları Zehra ve Ayşe, sıcaktan bunalınca çalıştıkları arazinin yakınından geçen Atatürk Baraj Gölü kıyısına gitti. Burada suda oynamaya başlayan 2 kız kardeş bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

 

Ailenin göz yaşları

 

Duydukları çığlıklar üzerine baraj kıyısına giden yakınları, telefonla ulaştıkları jandarmadan yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ile mahalle sakinleri, kısa aramanın ardından Ayşe ve ablası Zehra Alda'nın cansız bedenini kıyıya çıkardı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Alda kardeşlerin cesetleri otopsi için Hilvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayı duyarak hastaneye akın eden kız kardeşlerin yakınları da morg önünde sinir krizi geçirip, uzun süre gözyaşı döktü.

 

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