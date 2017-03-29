Tarım İşçisi Çocuklar raporundan: Günde 9 saatten fazla tüm hafta çalıştırılıyorlar!

Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Merkezi'nin Adana'daki Tarım İşçisi Çocuklar raporuna göre, çocuklar günlük 9 saatten fazla tarlada çalışıyor. 12-14 yaş grubundakilerin yüzde 70'i haftanın 7 günü çalışıyor. 16 yaşındaki tarım işçisi çocuk, "olmayacağını bildiği için hayal kurmaktan vazgeçtiğini" söylüyor.

Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay'ın haberine göre, tarım işçilerinin çocuklarının yaşam koşullarına dair yapılan araştırmanın sonuç raporunun başlığı; "Ben kendim büyüdüm demiyorum." Bu cümlenin sahibi, küçükken hemşire olmayı hayal eden ama bunu gerçekleştirme yolunda ilerleyemeyen, çevresi onu büyük görse de kendini çocuk hisseden 15 yaşındaki bir kız çocuğu. 16 yaşındaki bir erkek çocuk ise "olmayacağını bildiği için hayal kurmaktan vazgeçtiğini" anlatıyor.

Yaşam koşulları kötü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları ve Araştırma Merkezi’nce, Bernard van Leer Vakfı desteği ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 1 Şubat 2016 - 31 Ocak 2017 döneminde “Adana’da (Mevsimlik Gezici) Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi Projesi”, Pınar Uyan Semerci ve Emre Erdoğan tarafından rapor haline getirildi.

Rapordan bazı tespitler şöyle:

En az 9 saat tarlada

* Görüşülen çocuklar, bir günde ortalama 9 saatten fazla tarlada çalışıyor. Yüzde 27 civarında bir oran 9-11 saat arasında çalışırken, yüzde 70’i 11 saatten fazla bir süreyi tarlada çalışarak geçiriyor.

* 15-18 yaş grubundaki çocukların yüzde 86’sı, 12-14 yaş grubundaki çocukların yüzde 70’i haftanın 7 günü çalışıyor.

* Mevsimlik gezici tarım işçilerinin 12-18 yaş arası çocuklarının yüzde 73’ü tarlada çalışıyor. 6-10 yaş arası çocukların yüzde 7’si tarlada çalışmaktayken, bu oran 11-14 yaş diliminde erkek çocuklarda yüzde 52, kız çocuklarında yüzde 60’a yükseliyor 15- 18 yaş dilimine gelindiğindeyse tarlada çalışanların oranı yüzde 91. Yani her 10 gençten dokuzu tarlada çalışıyor.