T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tarım işçisi 15 bin öğrenci, okula 2 ay geç başlayacak

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, tarım işçiliğinde çalışan ailenin çocukları olan 15 bine yakın öğrenci, okula 2 ay geç başlayacak

02 Ekim 2017 12:31

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, tarım işçiliğinde çalışan ailenin çocukları olan 15 bine yakın öğrenci, okula 2 ay geç başlayacak.
Pamuk hasadının okulların açıldığı döneme denk gelmesi nedeniyle 90 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü ilçedeki tarım işçiliği yapan ailelerin 15 bin çocuğu, yeni eğitim- öğretim yılında okul yerine yine pamuk tarlalarına gitti. 90 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü ilçede ekonomik sorunlar nedeniyle tarım işçiliği yapan ve okula gecikmeli başlayacak olan 15 bin öğrenci, ailesiyle birlikte halen il dışında bulunuyor. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karakoyun Mahallesi kırsalı yakınlarında pamuk tarlasında çalışan Demir ailesinin okula giden 6 çocuğu da okula 2 ay gecikmeli başlayacak. 
Lise 1\'inci sınıf öğrencisi olan ve okula henüz başlayamayan Nurhayat Demir, \"Okula gitmek istiyorum. 1.5 ay sonra pamuk bitecek, okula gideceğiz. Okulumu ve arkadaşlarımı özledim. Derslerime çalışmak istiyorum, geri kalmak istemiyorum\" dedi. Nurhayat Demir\'in babası Ömer Demir ise, geçimlerini tarım işçiliğiyle yaptıkları için çocuklarının da okula geç başlamak zorunda olduğunu anlatırken, \"Geçimimizi tarım işçiliği ile sağlıyoruz. Kızlarımdan biri sınıfta kaldı. Pamuk hasadından kazancımız ise 3 bin ya da 3 bin 500 liradır. Çocuklar okulu özlüyor. Çocuklar daha küçük pek pamukta toplayamıyorlar ama mecburuz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet SEZGİNSİVEREKDHA ŞANLIURFAnın SiverekPamukKarakoyun MahallesiDemirNurhayat Demir"OkulaOkulumuDerslerimeKızlarımdanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24