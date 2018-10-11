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Tarım işçilerinin balık istifi taşınmasına ceza

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de denetim yapan polis ekipleri, 15 kişilik bir minibüse balık istifi bindirilen 22 kişiyi görünce şaşkına döndü

11 Ekim 2018 20:19

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de denetim yapan polis ekipleri, 15 kişilik bir minibüse balık istifi bindirilen 22 kişiyi görünce şaşkına döndü. Araçtan indirilenlerin tarım işçisi kadınlar olduğu anlaşıldı, şoföre ise ceza kesildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik, Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, okulların önlerinde \'huzurlu okul\' adlı denetim yaptı. Şüpheli bulunan kişiler ile araçlar durdurularak kontrol edildi. Narkotik köpeği \'Çako ise uyuşturucu madde aradı. Ortaokul ve ilkokulların önlerinde yapılan denetimlerde 650 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 70 araç denetlendi.
Denetimde durdurulan bir minibüste, kapasite fazlası yolculuk polisi şaşkına çevirdi. 15 yolcu kapasiteli minibüse 22 tarım işçisi kadının bindirildiği anlaşıldı. Polis, fazla yolcu olan 7 kadın işçiyi minibüsten indirdi. Minibüs şoförü Bayram Kök\'e ise 85 lira para cezası kesildi.

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