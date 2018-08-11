Tarım işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 26 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 06.15 sıralarında, Kula- Alaşehir karayolu Söğütdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Uşak\'tan aldığı tarım işçilerini Manisa\'nın Alaşehir ilçesine götüren Abidin Kıymaz yönetimindeki 64 Y 2179 plakalı midibüs, şarampole devrildi. 30 metre sürüklenen midibüsteki 26 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kula, Alaşehir ve Salihli\'deki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Midibüsün freninin patlaması sonucu sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği öne sürülürken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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