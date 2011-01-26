T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tarım işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı: 11 ölü

Ankara’nın Beypazarı İlçesi yakınlarında mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR ile çarpıştı.

26 Ocak 2011 02:00

T24 - Ankara’nın Beypazarı İlçesi yakınlarında mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına fırlayıp hurda yığınına dönen minibüste bulunan 11 kişi öldü, 6 yaralı çıkarıldı.

Beypazarı'nda trafik kazasıKaza, bugün saat 07.35 sıralarında Beypazarı- Çayırhan karayolu Kuyucak Köyü yol ayrımındaki Beşpınarlar Mevkii’nde meydana geldi. Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nden havuç toplamak üzere Ankara’nın Beypazarı İlçesi’nin Fasıl Köyü’ne giden Ahmet Ekinci’ye ait, Neytullah Ekinci yönetimindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 06 BCS 18 plakalı minibüs, iddiaya göre hatalı sollama yapınca, karşı istikameten gelen ve kül yüklü İbrahim Karayel yönetimindeki 34 GH 1952 plakalı TIR ile çarpıştı. Minibüs, çarpmanın şiddetiyle yapımı devam eden duble yolun karşısına fırladı. Hurda yığınına dönen minibüs ve karayolu kan gölüne dönerken, korkunç kazada 1’i hastanede olmak üzere 11 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kazanın duyulması ardından Beypazarı’ndan itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Belediyenin cenaze araçları da ceset ve yaralıları Beypazarı Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Tedavi altına alınan 6 yaralıdan hayati tehlikesi bulunan 2’si Ankara’ya sevk edildi.

Beypazarı'nda trafik kazası

Ölenlerin kimlikleri

Kazada, minibüste bulunan Nurullah Eye, Abdullah Eye, Hamdullah Eye, Hüseyin Eye, Yahya Eye, Keziban Eye, Veysi Çakır, Aysel Çakır, Evin Çakır, Menduh Ekinci olay yerinde, Neşe Ekinci ise Beypazarı Devlet Hastanesi’nde öldü. TIR şoförü İbrahim Karayel ile birlikte 6 kişi Beypazarı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan ve 1’i minibüs şoförü Neytullah Ekinci olmak üzere hayati tehlikesi bulunan 2 kişi Ankara’ya sevkedildi.

Kazada, Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve aynı aileden olan yaralıların minibüs şoförü Nuytullah Ekinci (23), Mahmut Ekinci (18), Esat Ekinci (19), Cemile Ekinci (20), anneleri Ayşe Ekinci (45), TIR şoförü İbrahim Karayel olarak belirlendi. Kaza sonrası Ankara Valisi Alaaddin Yüksel Beypazarı’na gelerek yetkililerden bilgi aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24