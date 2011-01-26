Tarım işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı: 11 ölü

T24 - Ankara’nın Beypazarı İlçesi yakınlarında mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına fırlayıp hurda yığınına dönen minibüste bulunan 11 kişi öldü, 6 yaralı çıkarıldı.



Kaza, bugün saat 07.35 sıralarında Beypazarı- Çayırhan karayolu Kuyucak Köyü yol ayrımındaki Beşpınarlar Mevkii’nde meydana geldi. Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nden havuç toplamak üzere Ankara’nın Beypazarı İlçesi’nin Fasıl Köyü’ne giden Ahmet Ekinci’ye ait, Neytullah Ekinci yönetimindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 06 BCS 18 plakalı minibüs, iddiaya göre hatalı sollama yapınca, karşı istikameten gelen ve kül yüklü İbrahim Karayel yönetimindeki 34 GH 1952 plakalı TIR ile çarpıştı. Minibüs, çarpmanın şiddetiyle yapımı devam eden duble yolun karşısına fırladı. Hurda yığınına dönen minibüs ve karayolu kan gölüne dönerken, korkunç kazada 1’i hastanede olmak üzere 11 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kazanın duyulması ardından Beypazarı’ndan itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Belediyenin cenaze araçları da ceset ve yaralıları Beypazarı Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Tedavi altına alınan 6 yaralıdan hayati tehlikesi bulunan 2’si Ankara’ya sevk edildi.





Ölenlerin kimlikleri

Kazada, minibüste bulunan Nurullah Eye, Abdullah Eye, Hamdullah Eye, Hüseyin Eye, Yahya Eye, Keziban Eye, Veysi Çakır, Aysel Çakır, Evin Çakır, Menduh Ekinci olay yerinde, Neşe Ekinci ise Beypazarı Devlet Hastanesi’nde öldü. TIR şoförü İbrahim Karayel ile birlikte 6 kişi Beypazarı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan ve 1’i minibüs şoförü Neytullah Ekinci olmak üzere hayati tehlikesi bulunan 2 kişi Ankara’ya sevkedildi.

Kazada, Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve aynı aileden olan yaralıların minibüs şoförü Nuytullah Ekinci (23), Mahmut Ekinci (18), Esat Ekinci (19), Cemile Ekinci (20), anneleri Ayşe Ekinci (45), TIR şoförü İbrahim Karayel olarak belirlendi. Kaza sonrası Ankara Valisi Alaaddin Yüksel Beypazarı’na gelerek yetkililerden bilgi aldı.



