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Tarım işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 1 ölü, 25 yaralı

Metin ÖZDEMİR/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Polatlı ilçesinde, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı

29 Mart 2018 16:17

Metin ÖZDEMİR/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Polatlı ilçesinde, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı. Kazada, 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Polatlı’da saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada, Suriyeli soğan işçilerini taşıyan Halil Kara idaresindeki 63 MB 750 plakalı minibüs, ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Kıranharmanı Mahallesi\'nde takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada kimliği belirlenemeyen Suriyeli bir işçi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Polatlı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan 3\'ünün
beyin travması geçirdiği belirtilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

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