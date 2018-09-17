Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Denizli- Uşak yolu Karabedirler kavşağında meydana geldi. Uşak\'ın Banaz ilçesinden Denizli\'nin Çivril ilçesine tarım işçisi götüren Temel Yıldırım yönetimindeki 64 AAD 170 plakalı servis minibüsü, kontrolsüz kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet Buğdaylıgil\'in (64) kullandığı 20 LR 536 plakalı traktörle çarpıştı. Karşı şeride geçen traktör, devrilirken, minibüs ise yoldan çıkarak, durabildi. Kazada sürücüler Temel Yıldırım ve Mehmet Buğdaylıgil ile tarım işçileri Döndü Özdemir (18) ve Muhammed Semerci (31) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI