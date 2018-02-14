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Tarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 3 ölü, 10 yaralı

İbrahim MAŞE- Burak EMEK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına park halindeki zırhlı personel taşıyıcısı yüklü askeri

14 Şubat 2018 01:00

İbrahim MAŞE- Burak EMEK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına park halindeki zırhlı personel taşıyıcısı yüklü askeri TIR\'a arkadan çırptı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde sınırın sıfır noktasındaki Yalangoz Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan 46 DT 289 minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıkarak yolun sağırda park halindeki askeri TIR\'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmada minibüsün ön tarafı büyük hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazazedelerin yakınları da olay yerine gelip, gözyaşı döktü 
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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