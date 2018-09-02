Tarım işçilerini taşıyan kamyonet minibüsle çarpıştı: 8 ölü, 18 yaralı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetle minibüs çarpıştı. Kazada 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli ilçesinden Kilis'in Elbeyli ilçesi istikametine giden, tarım işçilerini taşıyan İbrahim Şahin idaresindeki kamyonet ile Ali Bor yönetimindeki minibüs çarpıştı.



Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi ve 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan 1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Yaralılardan 3'ünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.