Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı, 9 kişi hayatını kaybetti

Kaza bugün 18.30 sıralarında Adıyaman yakınlarında Çakal Köprüsü üzerinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan 44 NP 878 plakalı minibüs, köprü üzerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürülüp tedaviye alındı.

9 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş, tarım işçilerini taşıyan ve köprüden uçan minibüste 9 vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri

Adıyaman'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belirlendi. Kazım Çurum yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 44 NT 878 plakalı minibüsün Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 13. kilometresinde Çakal Çayı'na yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin Remziye Yılmaz, Songül Yılmaz, Remzie Acar, Zahide Atik, Salime Uluer, Zeynep Ünsal, Medine Turan, Fatma Süt ve Yıldız Özelçi olduğu belirlendi.

Yaralanan şoför Çurum, Sabiha Çurum, Rahime Yazan, Meral Acar, Ayhan Babacan, Müjgan Çurum, Yusuf Yılmaz, Halime Kaya, Rahime Çurum, Gülcan Yücen, Türkan Şahin, Aziz Şahin, Tuba Çurum ve Remziye Avcı'nın tedavileri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve il genelindeki ek binalarında sürüyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş da hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti.

Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok acı bir trafik kazası ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

'Araçta bulunması gerekenden fazla yolcu sayısı var'

Kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Demirtaş, "Kazada ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Konuyu inceliyoruz. Yolu inceleyeceğiz. Araçta bulunması gerekenden fazla yolcu sayısı var. Böyle bir problem de var. Lastiğinin patlamasının sebeplerinden bir tanesi de bunu görüyoruz. İnceleyeceğiz" dedi.

Adıyaman Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş da kazanın olduğu andan itibaren tüm ekipmanlarla olay yerine ulaştıklarını belirtti.

Yaralıları seri bir şekilde hastanelere intikal ettirdiklerini ifade eden Taş, "Malesef olay yerinde 6 tane vefat vardı. Diğer toplam 17 yaralımızı da hastanemize taşıdık. Bu hastanelerimize taşıdığımız yaralılardan 3 tanesi de vefat etti. Toplam 9 tane hayatını kaybeden vatandaşımız var. Diğer 14 yaralımız da bir kısmı ameliyatta bir kısmı da yoğun bakımda, bir tane de il dışı sevkimiz var" diye konuştu.

Adıyaman'da meydana gelen kazada uçuruma yuvarlanan minibüs, Çakal Çayı'na yaklaşık 20 metre kala durmuş, kazada ilk anda 6 kişi hayatını kaybetmişti.