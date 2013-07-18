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Yaşam

Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 16 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 16 işçi yaralandı

18 Temmuz 2013 05:06

Alınan bilgiye göre, İslam Bilir yönetimindeki 01 BYM 03 plakalı minibüs, Çiriş köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kazada, Yağda köyünde marul topladıktan sonra evlerine dönen tarım işçilerini taşıdığı belirlenen minibüsteki 15 işçi ve sürücü yaralandı.
Minibüsteki işçiler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erdemli Devlet Hatanesine kaldırıldı. İşçilerden, Berivan Atak ile Zehra Bilir'in ayaklarında kırık tespit edilirken diğer yaralılar ayakta tedavi edildi.
Araç sürücüsü İslam Bilir ise kazanın şokunu atlatamayarak sinir krizi geçirdi.

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