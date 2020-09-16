Tarım işçilerine bildiri dağıtan dernek yöneticileri terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındı; dosyaya gizlilik kararı kondu

Güvencesiz İşçiler Derneği yöneticileri, tarım işçilerine düşük yevmiye verilmesiyle ilgili bildiri dağıtınca Terörle Mücadele Şubesince gözaltında alındı. Dosyaya gizlilik kararı kondu.

Avukat Gençtarih, soruşturma dosyasında gizlilik kararı olduğu için suçlamanın ne olduğunu ancak sorgu sırasında öğrenebileceklerini, ancak işçilere “örgüt bağlantılı” bir suçlama yöneltileceğini öğrendiğini ifade etti. Dernek yöneticileri bugün ifade verecek.

116 lira yevmiye istiyorlardı

“Suç konusu” bildiride, Çukurova bölgesinde işçi dernekleri ile Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) arasında yevmiye görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması sebebiyle işçiler iş bırakmaya davet ediliyordu:

İşçilerin talebi olan 116 lira patronlarca kabul edilmediğinden birçok işçi de iş bırakma eylemine destek verdi.

Dosyada gizlilik kararı var

Avukat Sebahat Gençtarih, gözaltı sürecini şöyle anlattı:

“Bir hafta önce işverenlerle yevmiye pazarlığı yapmışlardı. Tek toplantıdan sonra randevu talepleri kabul edilmedi. Onlar da yevmiyeleri düzenleninceye kadar işe gitmeyeceklerini açıkladılar ve bildiri yayınladılar. Bu bildiri sonucunda Adana, Antakya ve Mersin’de birçok tarım işçisi iş bıraktı.

“Abdülselam Kutlu ve dernek yönetiminden iki kişi, dün sabah da işçilerin yol kenarındaki servislerine gidip bilgilendirme yapıyorlar, ‘İşe gitmeme eylemi yapıyoruz bize destek olun’ diyorlar. Orada gözaltında alındılar.

“Emniyet Müdürlüğünde dün muhatap bulamadık, suçlamanın ne olduğunu öğrenemedik. Bugün de dosyaya gizlilik kararı konduğunu gördük.”