Tarım işçilerinden kömür fiyatlarına tepki: Kışın tezek yakmak zorunda kalacağız

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hasadın devam ettiği patates tarlalarında söküm yapan işçilerin sorunlarını dinledi. Kömür fiyatlarından dert yanan kadın işçiler, söküm işi bittikten sonra yapacak başka işlerinin kalmadığını belirterek, kışın tezek yakmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Ömer Fethi Gürer, Niğde’deki patates tarlalarında çalışan kadın işçilerle sohbet etti. Kadın işçiler, kömür fiyatlarının artması nedeniyle kışlık yakacak olarak tezek kullanmaya başladıklarını söyledi. Gürer’in “Köylerde tezeğe geri dönüş oldu mu” sorusuna bir kadın işçi, “Oldu, oldu. Kömürün torbası olmuş 60-65 milyon (60-65) lira” yanıtını verdi.

3 çocukla tek başımayım

Bir kadın işçi, “Ben eşimden yeni boşandım. Üç çocukla tek başımayım. Gelirim yok. Aile desteği yok” dedi. Gürer ise CHP’nin vaatleri arasında yer alan ‘Aile Sigortası’ uygulamasının başlatılmasıyla bu sıkıntıların ortadan kalkacağını söyledi.

Patates söküm işinde çalışan bir kadın işçi ise her şeye zam gelirken yevmiyelerin yerinde saymasından yakındı. Kadın işçi, “Bundan sonra başka yapacak işimiz olmadığından, kışı nasıl geçireceğimiz kara kara düşünmeye başladık” diye konuştu.

"Entegre tesis yapılmalı"

Patateste bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirten Ömer Fethi Gürer da şunları söyledi:

“Tüketici de patatesi daha yüksek fiyatla alacak. Geçen yıl patates depoda çürüdüğü için çiftçi de bu yıl ekmedi. Gübreye gelen zam, tohumun artışı, mazotun artışı, çiftçiyi bugünden düşündürüyor. Geçen yıl 40 kuruşa satılamayan patates, şu an 2,5 liraya tarlada satılıyor. Esas sorun şu; tarımda planlama olmalı, istikrarlı bir tarım politikası uygulanmalı. Ayrıca Niğde’ye patatesle ilgili entegre tesisi yapılmalı. Entegre tesisi olursa patatesle ilgili, 30’a yakın ürün elde ediliyor. Olursa hem işçilerin çalışacağı iş alanı olur hem de ürün değerini bulur.” (ANKA)