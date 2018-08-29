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Tarım işçileri kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Midyat ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 15-16 yaşlarında 4 kişi ise yaralandı

29 Ağustos 2018 16:12

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Midyat ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 15-16 yaşlarında 4 kişi ise yaralandı.
Kaza, Midyat-Ömerli karayolu Alıçlı mevkiinde meydana geldi. Midyat ilçesinden tarlada çalışmak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan Zübeyir Aslan yönetimindeki 31 Z 5683 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Zübeyir Aslan olay yerinden hayatını kaybetti, Hıdır Acun (16), Mehmet Halis Büdün (15), Yusuf Atakul (16) ve Mehmet Akbaş (16) yaralandı. Yaralılar,bölgeye sevk edilen ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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