Tarım işçileri kamyonet kasalarında taşındı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Finike ilçesinde jandarma, tarım işçilerini taşıyan araçları denetledi. İşçilerin kamyonet kasalarında ya da minibüslerde güvenlik önlemi de alınmadan ve kapasitenin üzerinde taşındığını belirleyen ekipler, çok sayıda araç ve sürücüye cezai işlem uyguladı.

Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, portakal ve nar hasadının başlamasıyla birlikte bahçelerde çalışan işçileri taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı. Olası kazaları engellemek amacıyla özellikle mevsimlik işçilerinin taşındığı güzergâhlarda yapılan kontrollerde, çok sayıda araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ekipler özellikle kamyonet kasalarında güvenlik önlemi alınmadan ya da minibüslerde kapasitenin üzerinde, yerlere oturtularak işçilerin taşındığını belirledi. Ekipler, işçilerin hayatı yok sayılarak bu halde taşınmasının olası kazada ölümlere neden olan ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.



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