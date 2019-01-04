Tarım-İş tatilde; 4 yılda 47 yurt dışı gezisi düzenlendi, Başkanlar Kurulu toplantısı Kiev'de yapıldı

Türk-İş’e bağlı Tarım-İş Sendikası’nın son dört yılda 47 yurt dışı gezisi düzenlediği, sendikanın Başkanlar Kurulu toplantısının bile Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştirildiği iddia edildi.

Aydınlık’tan Yıldırım Koç’un haberine göre, bu gezilerin 16’sı KKTC’ye, 11’i Belçika’ya yapıldı. Koç’un haberi şöyle devam etti:

“Yurt dışına yapılan bu gezilerin Tarım-İş Sendikası’na toplam maliyeti yol (uçak) giderlerinden, sendikanın üstlendiği bazı harcamalardan ve ayrıca harcırahlardan oluştu. Uçak giderlerinin toplam miktarı bilinmiyor. Ancak harcırahların ve sendika tarafından üstlenilen giderlerin Tarım-İş’e toplam maliyeti yaklaşık 550 bin dolar oldu. Dolar kurunun 5 lira 49 kuruş olduğunu göz önüne alırsak maliyetin TL üzerinden karşılığının 3 milyon 19 bin 500 liraya denk gelmesi dikkat çekti.

Yurt dışı harcırahı 600 dolar

Tarım-İş yöneticilerinin 47 yurtdışı gezisinin 4’ü üç gün, 16’sı dört gün, 22’si beş gün, üçü altı gün ve ikisi de yedi gün sürdü. Bu gezilerin beşine 18 kişi, birine 19 kişi ve birine 15 kişi katıldı. Diğer gezilere katılanlar ise iki ile yedi arasında değişti.

Tarım-İş’te bir kişinin yurtdışı harcırahı 2015 yılında 694 dolar, 2016 yılında 710 dolar, 2017 yılında 725 dolar ve 2018 yılında 600 dolar idi. Yurtdışına gidenlere, eğer gittikleri ülkede otel ve yemek paraları ev sahibi ülke sendikası veya Tarım-İş tarafından karşılandığında, yarım harcırah ödendi.

Yurtdışı gezilerinin bir bölümünün sendikal amaçlı olmadığı ileri sürüldü. Sendikanın 2015’ten bu yana çıkardığı dergilere ve resmi sitesine baktığımızda sadece üç yurtdışı gezisinin haberinin yayımlandığını gördük. Diğer 44 geziyle ilgili bilgilerin neden yer almadığını bilmiyoruz. Ayrıca Türkiye’de bulunan bir sendikanın Başkanlar Kurulu’nu yurtdışında yapmasına anlam verilemedi.”