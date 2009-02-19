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Sağlık

Tarım ilaçları kısır yapabilir

Seracılık uygulamalarında kullanılan dichlorvos (DDVP) maddeli tarım ilaçlarına uzun süre maruz kalmak kısırlığa neden olabilir.

19 Şubat 2009 02:00

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tamer Mungan, elmacılık başta olmak üzere seracılık uygulamalarında kullanılan dichlorvos (DDVP) maddeli tarım ilaçlarına uzun süre maruz kalmanın kısırlığa neden olabildiğini bildirdi. 

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Elmacılık başta olmak üzere seracılıkta haşerelerle mücadele için kullanılan dichlorvos (DDVP) maddesine sürekli maruz kalmanın kadın üreme hücreleri üzerindeki etkileri, SDÜ'de araştırıldı. Hayvan modeli üzerinde yapılan çalışma sonucunda bu maddeye belli bir süre maruz kalan farelerin rahimlerinin iç kısmını döşeyen zar tabakasında hücre tahribatı saptandı. Dünyanın ünlü toksikoloji dergilerinde yer alan araştırmada, bu durumun kısırlığa neden olduğu belirlendi.

SDÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tamer Mungan, yaptığı açıklamada, yapılan araştırmaya göre DDVP maddesinin kadın üreme hücrelerini tahrip ettiğini söyledi. Gerek ilaçlama esnasında bu maddeye maruz kalan, gerekse ilacın kullanıldığı elmaları sürekli tüketen kadınların rahim yüzeylerinin harap olabildiğini dile getiren Mungan, embriyonun da kendine uygun bir yer bulamadığını ve gebeliğin gelişmediğini kaydetti.

Araştırmanın kadın kısırlığına yönelik olduğunu ifade eden Mungan, maddenin hücre yıkımına yol açması nedeniyle erkeklerde de kısırlığa neden olabileceğini vurguladı. Mungan, elma veya diğer ürünlerdeki bu kalıntıları bol suyla yıkayarak temizlemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Bu gibi zirai maddelerin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, insan sağlığı açısından zararsız olarak kabul edilen diğer ilaçlarla değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Mungan, devletin gerekirse sektörü desteklemenin şart olduğunu kaydetti.

Mungan, bu ilaçların kullanıldığı ürün yelpazesinin, birçok Avrupa ülkesinde ölçümler sonucu satın alınmadığına dikkat çekerek, bunun ekonomik kayıplara da neden olduğunu söyledi.

(AA)

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