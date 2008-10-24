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Sağlık

Tarım ilaçları çocukların beyin gelişimine zarar veriyor

Çoğu tarım ilacının cenin ve küçük çocukların beyin gelişimine zarar verebildiği bildirildi.

24 Ekim 2008 03:00

Çoğu tarım ilacının cenin ve küçük çocukların beyin gelişimine zarar verebildiği bildirildi.

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AB ülkelerinde tarım ilacı kullanımıyla ilgili araştırmada, bu konudaki sınırlamaların artırılması tavsiye edildi.

Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndan Philippe Grandjean, "Tarım ilaçlarıyla ilgili testlerde, beyne verilen toksik zararın rutin olarak incelenmediğini" söyledi.

Grandjean, bu ilaçların büyük bölümü böceklerin beyinlerinde zehirli etki yapacak şekilde üretildiği için, insan beynine de zarar vermesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.

Grandjean ile iki Danimarkalı meslektaşı, Environmental Health adlı dergideki makalelerinde, ceninlerin ve küçük çocukların beyinlerinin, kimyasalların zararlı etkilerine yetişkin beyninden daha hassas olduğuna dikkat çektiler.

Birçok ülkenin Avrupa Birliği'nin uygulamalarını dikkatle takip ettiğini hatırlatan Grandjean, "AB bu meselelere geçmişte olduğundan daha ciddi eğilmeli" dedi. AB'de kullanılan tarım ilaçlarının çoğunun diğer ülkelerde de kullanıldığı hatırlatıldı.

Avrupa Birliği'nde kullanılan tarım ilaçlarının yılda 140 bin tonu bulduğu, bunun da kişi başına 280 gram zehirli ilaç anlamına geldiği belirtildi.

(AA)

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