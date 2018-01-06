Tarım ilacıyla zehirlemeye çalışan eşinden şikayetçi olmadı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde yılbaşı gecesi, şiddet uygulayıp kendisini aldattığını öne sürdüğü 1 çocuğunun babası 6 yıllık eşi, 38 yaşındaki Osman G.\'yi tarım ilacıyla zehirlemeye kalkışan ancak, pişman olup sağlık ekiplerini çağıran Ümmü G. tutuklandı.

Tedavisi sonrası taburcu olan, eşinden şikayetçi olmayan Osman G. ise \"Eşim beni öldürmek için zehirlemiş olsa da onu çok seviyorum ve çocuğumun annesidir. Beni çok kıskandığı için zehirlediğini sanıyorum. Şikayetçi değilim, kapım ona açık\" dedi.

Olay, geçen yılbaşı gecesi, Sümer Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Ümmü G., kendisine şiddet uyguladığını ve aldattığını öne sürdüğü 6 yıllık eşi, mermer işçisi Osman G.\'nin yılbaşı gecesi içtiği biraya, zehirlenmesi amacıyla tarım ilacı koydu. Osman G.\'nin bir süre sonra fenalaştı. Pişman olan Ümmü G., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan, tarım ilacından zehirlendiği belirlenen Osman G.\'in midesini yıkanarak yoğun bakıma alındı. İki gün yoğun bakımda kalan Osman G., tedavisi sonrası taburcu edildi.

İTİRAF ETTİ

Ümmü G.\'nin ise olay gecesi polise verdiği ifadede, eşinin kendisini sürekli dövdüğünü ve aldattığını iddia ederek, şöyle dedi:

\"Polise gidersem, beni, anne ve babamı öldürmekle tehdit ediyor kızımızı satacağını söylüyordu. Osman\'ın bunu yapabilecek kapasitesinin olduğunu bildiğim için korktum. Eşimi öldürme gibi planım yoktu. Tarım ilacı aldım. Yılbaşı günü ilk birasını içtikten sonra ikinci birasını istediğinde içine tarım ilacını koydum. Biranın yarısına geldiğinde eşim \'Ben kötüyüm. Şu birayı dök içmeyeceğim\' dedi. Sonra eşimin arkadaşını aradım. Kendileri bize geldi. O sırada eşimin telefonundan sağlık ekiplerine haber verdim. Ekipler geldiğinde eşimin bilinci kapanmıştı. Eşimi hastaneye kaldırdılar. Bana ne içtiğini sordular. Bira içtiğini söyleyince şişeleri istediler. Şişeleri getirince her şey ortaya çıktı. Onu öldürmek istemedim. Planlamadım, sadece gözünü korkutmak istedim. Zaten pişman olunca hemen komşulara, sağlık ekiplerine haber verdim.\"

Suçu itiraf eden Ümmü G., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

\"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM\"

Ölümden dönen Osman G., eşine karşı şiddet uygulamadığını, olay gecesi tartışmadıklarını belirterek, \"Ölümden döndüm. 2 gün yoğun bakımda kaldım. Beni zehirlediğini hastanede öğrendim. Yılbaşı gecesi evde uyuya kalmışım, beni uyandırdı, biralarımı içmemi söyledi. Bir bira içtim, ikincisini içerken, fenalaştım. Yere düştüm, sonrasını hatırlamıyorum. Karımı seviyorum, dövmedim, şiddet uygulamadım. İnsan sevdiğine böyle bir şeyi nasıl yapar, hala anlamıyorum. Beni kendisini dövmek ve çocuğumuzu satmakla suçlamış. İnsan evladını satar mı? Böyle bir şey asla yok. Kavga etmedik, tartışmadık bile. Aldatmakla suçlamış, asla başka kadınlarla birlikte olmadım. Beni çok seviyor ve kıskanıyordu. Dolaşırken bile kıskanıyordu. Kimseyle paylaşmazdı\" dedi.

\"EŞİMİN BENİ ZEHİRLEYECEĞİ AKLIMA BİLE GELMEZDİ\"

Bankadan 10 bin lira kredi çektiğini ve eşinin üzerine bankaya yatırdığını belirten Osman G., şöyle devam etti:

\"Keşke böyle olmasaydı, içim yanıyor. Kızım şimdi akrabalarımda, aklıma geldikçe sabahlara kadar ağlıyorum. Böyle bir olay olmasına rağmen ben eşimi seviyorum, ondan şikayetçi olmadım. Gelse bile kabul ederim. Aklıma beni zehirleyeceği hiç gelmedi, sürekli alkol almam ama yılbaşı olduğu için içerken bira dokundu sandım. Ölümden döndüm. Şimdi kendisi beni zehirlediğini söylese yine de inanmam. Her gün önüme yemek koyuyor ben de yiyorum, onlara da zehir koyabilirdi. Öleceğimi sandığı için bu iftiraları atmış olabilir. Biz severek evlendik. Beni çok kıskandığı için yaptığını sanıyorum. Gelsin kapım açık, \'Niye yaptın?\' diye sorarım. Suçum ne ona karşı onu sorarım.\"

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