Tarım ilacı, erkek kurbağaların dişi yapıyor

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ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi'nden Tyrone Hayes ve ekibinin yaptığı araştırma, bu tarım ilacının erkek Afrika pençeli kurbağalarının cinsiyetinin değişmesine ve onların, sadece erkek kurbağa yumurtlayan dişiler haline gelmesine yol açtığını gösterdi.Fransız "Le Nouvel Observateur" dergisinin internet sitesinde yayımlanan araştırmada bilim adamları, 40'ı atrazinli suda yaşayan 80 erkek kurbağa üzerinde araştırma yaptı.Atrazine maruz kalan kurbağalardan yüzde 90'ında testosteron seviyesinin düşük olduğu, üreme organlarının boyunun küçüldüğü, ikincil dişi cinsel özelliklerinin belirdiği, bu kurbağalardan yüzde 10'unun ise tamamen cinsiyet değiştirdiği, erkek kurbağalarla çiftleştiği ve yumurtladığı görüldü.Bilim adamları, 2003'te AB'de kullanımı yasaklanan atrazinin yıllardır bazı amfibyenlerin sayısının azalmasının sorumlusu olabileceğini vurguladı.Daha önceki araştırmalar, geniş yapraklı ve çimenli otlarla mücadele için kullanılan bu ilacın erkek zebra balığı ve leopar kurbağalarının dişi haline gelmesine yol açtığını, ayrıca somon balığı ve bazı kertenkele türlerinde sperm kalitesini etkilediğini göstermişti.