-TARIM BAKANLIĞINDAN "BAKTERİ" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, (bakteri tespit edildiği belirtilen ve akıbeti belli olmayan yaklaşık 12 ton etle ilgili olarak) bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Metin Süerdem'in ''etlerin akıbetiyle ilgili sübuta erdirilmiş herhangi bir resmi tespitin olmadığını, çeşitli ihtimaller değerlendirilirken, bu etlerin insan tüketimine sunulmuş olma ihtimali üzerinde durulduğunu'' belirttiğini açıkladı. Bugün bir gazetede yer alan ''Tarım Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı açıkladı: Zehirli etleri halka yedirdiler'' başlıklı habere ilişkin yazılı bir açıklama yapan bakanlık, Teftiş Kurulu Başkanı Metin Süerdem'in olay hakkında bilgilendirmek üzere söz konusu gazetenin yetkilileri ile bir araya geldiğini belirtti. ''Etlerin akıbeti ile ilgili olarak Metin Süerdem tarafından sübuta ermiş herhangi bir resmi tespitin mevcut olmadığı, ancak çeşitli ihtimaller değerlendirilirken söz konusu etlerin insan tüketimine sunulma ihtimali üzerinde de durulduğu'' kaydedilen açıklamada, ''bu ihtimal çerçevesinde yapılan karşılıklı değerlendirmelerin, haberde kesin bir tespit yapılmış gibi kamuoyuna açıklanmasının yanlış anlaşılmalara yol açacak mahiyette'' olduğuna işaret edildi. Bu olayın, bakanlığın kararlı tutumu sonucunda ortaya çıkarıldığı ve yargıya intikal ettirildiği, her aşamasının kamuoyuna ulaşmasının sağlandığı, bütün denetim ve yaptırımların hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, halkın gıda güvenliğini en üst seviyede sağlama konusunda çalışmalara hassasiyetle devam edileceği vurgulandı.