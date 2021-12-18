Tarım Bakanlığı, mamalarda KDV indirimi konusunda topu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na attı

Her alanda artan fiyatlara tepkiler sürerken, mamalardan alınan yüzde 18 KDV oranı bir kez daha gündemde. Hayvanseverlerden sosyal medyadan yapılan kampanyayla çağrılar sürerken, Tarım Bakanlığı, KDV indirimi konusunda toplu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na attı.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, bugünkü yazısında "Gördüğüm kadarıyla 'Top iki bakanlık arasında kalmış' durumda" derken, hayvanların korunması, bakımı, yem stratejisinin, Tarım Orman ve Su işleri Bakanlığı’nı ilgilendirdiğini, KDV indirimi konusunun ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olduğunu söyledi.

Çekirge, Tarım Bakanlığı'na konu ile ilgili soru yönelttiğini ve 'Biz mama için teşvikler veriyoruz. Ama KDV’yi indirme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda...' yanıtını aldığını aktardı.

Çekirge, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İlgili genel müdürlükten gelen bu cevap, gazetecilik hayatımda en çok rastladığım o bürokratik duvarı yeniden gösteriyor: 'Topu bir başka kuruma at... Bir de bununla uğraşma...'

Tarım Bakanlığı’ndan ya da belediyelerden bir talep gitmediği için Hazine de harekete geçmiyor. Hazine meseleye yalnızca vergi geliri olarak bakıyor da olabilir... Gündeme almıyor... Yani top ortada kalıyor.

O nedenle iki bakanlığa da çağrı yapıyorum... 'Tarım Bakanlığı bir görüş bildirse, Hazine ve Maliye Bakanlığı da uygun bir karar verse...' 'Lütfen' diyorum; 'Top iki bakanlık arasında kalmasın... Yüz binlerce hayvanseverden gelen bu ‘yardım çığlığı’nı duyun...' Ve 'Lütfen mama fiyatlarındaki bu aşırı KDV oranını indirin..."