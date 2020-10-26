Tarım Bakanlığı, “Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” projesinde ihale açmadan 4 milyon liraya yakın harcama yaptı

Tarım Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) işbirliğiyle gıda kaybını önlemek için “Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” projesi başlattı. “Gıdanı Koru Kampanyası”nın yürütülmesi için ihale açmadan, “doğrudan temin” usulüyle yapılan hizmet alımında 4 milyon liraya yakın ödeme yapıldı.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre projenin ilk adımının atıldığı geçen mayıs ayından bu yana, birbirinden farklı kampanyaları yürütmek için çok sayıda hizmet alımı yapıldı. Hizmet alımlarının hepsi, yönetmeliğe göre istisnai durumlarda yapılması için yetki verilen “22/b (doğrudan temin) usulüyle” yapıldı, ihale yöntemi tercih edilmedi.

Projenin geçen hafta Bakan Pakdemirli tarafından tanıtımı yapılan “Söz Ver” dijital imza kampanyası için ise, yine aynı usulle hizmet alımı yapıldı. Bu alımda, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca, bu kez pazarlık için başka firmaların devreye girmesinin de engellendiği, bakanlığın diğer işlerini yapan bir mühendislik firmasından hizmet alımının tercih edildiği iddia edildi. Bakanlık bütçesinden, kampanyaya son yapılan dijital hizmet alımına 2 milyon TL ödenirken, bugüne kadarki alımlarla birlikte toplamda 4 milyon TL’ye yakın para harcandı.