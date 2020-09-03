Tarım Bakanlığı çiftçilere zeytin, ceviz ve badem üretimi çağrısı yaptı, rehber hazırladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, zeytin, ceviz ve badem bahçeleri kurulmasına yönelik rehber hazırladı. Söz konusu rehberde üç ürüne fidan, hibe, faiz indirimli kredi desteklerine de yer veriyor.

AA'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı zeytin, badem ve cevize yatırım çağrısı bulunuyor.

Rehberde Türkiye'nin doğal bitkileri olan zeytin, ceviz ve bademin yüksek ihracat potansiyeline vurgu yapıldı. Bu ürünlerin üretim ve ihracat potansiyeli dikkate alındığında, etkin pazarlama stratejisiyle Türkiye'ye küresel üstünlük sağlayabileceği belirtildi.

Yatırım maliyetleri sıralandı

Rehberde, yatırımcılara yönelik 1000 dekarlık alan için arazi bedeli hariç örnek bir yatırım fizibilitesine de yer verildi.

Buna göre, zeytinde böyle bir projenin ekonomik olarak gelir getirmeye başlaması 6'ncı yılda gerçekleşirken, 10'uncu yılda yatırım ve işletme masrafları karşılanıp kara geçiliyor.

Bademde, projenin ekonomik olarak gelir getirmeye başlaması 5'inci yılda gerçekleşirken, 7'nci yılda yatırım ve işletme masrafları karşılanarak kar ediliyor.

Cevizde ise projenin ekonomik olarak gelir getirmesi 5'inci yılda gerçekleşiyor. Üründe 8'inci yılda yatırım ve işletme masraflarının karşılanmasıyla karlı süreç başlıyor.

Bu yatırımlar, yapılan masrafların üç katından fazla fayda sağlarken, projeler "karlı" olarak değerlendiriliyor.

Badem, ceviz, zeytin yetiştiriciliğinde verimli, kaliteli, amaca uygun bir üretim yapmayı etkileyen unsurların başında iklim, arazi ve diğer ekolojik koşulları geliyor.

Rehberde, yatırımcılar için şu mesaja yer verildi: "Bahçe tesisinden önce bu unsurların konu uzmanları tarafından her yönüyle etüt edilmesi ve buna göre bahçe tesis edilmesi karlı bir üretim için önemli katkı sağlamaktadır. Bahçelerin kurulacağı bölgede iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, yer ve çeşit seçiminin önemi, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret imkanları dikkate alındığında karlı bir tarımsal üretim alanına yatırım yapılacağı değerlendirilmektedir."

'Yeni üreticilere ihtiyaç duyuluyor'

Rehberde görüşleri paylaşılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal üretim kapasitesinin önemine dikkati çekti.

Pakdemirli, "Yakın zamanda ortaya çıkan ve etkilerini halihazırda görmeye devam ettiğimiz Covid-19 salgını da bu ihtiyacın büyüklüğünü bir kez daha hatırlattı. Ülkemizin tarımsal üretimde kullanabileceği alanları tamamıyla değerlendirmek ve üretimde daha yetkin bir konuma gelmek için yeni üreticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Zeytin, ceviz ve badem bahçe tesisi yatırımları sayesinde, işlemeli tarıma uygun olmayan, eğimli ve marjinal özellikteki arazilerin değerlendirilmesiyle söz konusu arazilerin karlı bir yatırım alanına dönüştürülmesi mümkün olacaktır" dedi.