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Yaşam

Tarım Bakanlığı Canan Karatay’ı şikayet etti

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği de Prof. Dr. Karatay’ı, hastaları kaosa sürüklediği ve hekimleri küçük düşürdüğü gerekçesiyle şikâyet etmişti

14 Ocak 2016 12:17

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı buğdayın genetiğinin değiştirildiği ve ekmek yemenin tehlikeli olduğu iddiaları üzerine Prof. Dr. Canan Karatay’ı İstanbul Tabip Odası’na şikâyet etti.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre; Karatay’a daha önce de Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin başvurusu üzerine, İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından 15 gün meslekten men ve 647.50 lira para cezası verilmişti. Prof. Dr. Karatay yazdığı kitaplar ve verdiği röportajlarda, genetiği değiştirilmiş buğdaylardan hazırlandığını öne sürdüğü tüm ekmeklerin çok zararlı olduğunu ve insan sağlığını tehdit ettiğini söylüyor. Oda bilirkişilerden konuyla ilgili bilgi istedi.

 

Şeker Testi krizi

 

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği de Prof. Dr. Karatay’ı, tıbben geçerli bir yöntem olarak uygulanan gebelikte şeker yükleme testinin hastaları zehirlediğini söyleyerek hastaları kaosa sürüklediği ve hekimleri küçük düşürdüğü gerekçesiyle şikâyet etmişti. İstanbul Tabip Odası’nın konuyla ilgili kararı Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu’nda görüşülmeyi bekliyor.

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