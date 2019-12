Tarım Bakanlığı 'bakterili etler'in üzerine gidiyor

T24 - Gıda sektöründe yaşanan sıkıntıların ardından Tarım Bakanlığı, radikal önlemler almaya hazırlanıyor. 13 Aralık'tan sonra bu firmaların isimleri açıklanacak.



Gıda sektöründe son dönemde yaşanan sıkıntıların ardından Tarım Bakanlığı radikal tedbirler almaya hazırlanıyor. Zaman Gazetesi'nin haberine göre, denetimlerde bazı sucuklarda at ve eşek eti çıkmasının yanı sıra yoğurtta palm yağı görülmesine bir de bakterili hamburgerlerin piyasaya sürüldüğü iddiası eklenince Bakanlık, denetime ağırlık verdi. Bundan böyle sağlıksız gıda üreten firmalar teşhir edilecek. 13 Aralık 2010 tarihinden itibaren sağlıksız gıda üretenlerin yanı sıra tüketiciyi aldatmaya yönelik ürünleri piyasaya süren firmaların isimleri de açıklanacak. Örneğin yüzde 100 dana eti diye satılan sucuktan hindi ve tavuk eti çıkması halinde o şirketin ismi kamuoyuna ilan edilecek.

Hem deşifre hem para cezası



Denetimler sonrasında gıda sağlığını tehdit eden firmaların isimlerinin deşifre edilmelerinin yanı sıra bu şirketlere idari para cezası kesilirken, gerekli görülmesi halinde tesisleri kapatılabilecek. Firmalar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin günlük 2 bin civarında denetim yapabildiğine dikkat çeken Tarım Bakanlığı yetkilileri, sağlıksız ürünleri bünyesinde bulundurmasının yanı sıra tüketiciyi aldatmaya yönelik hareketlerde bulunan tüm firmaları yakın takibe aldıklarını kaydetti. Bakanlığa bağlı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü'nün her geçen yıl gıda denetimleri artarken 2009'da toplamda 330 binin üzerinde denetim gerçekleştirildi. Aynı rakam 2002 yılında 30-35 bin civarında idi. Et ve süt fiyatlarındaki artışın ardından 4 bin 400 personel ile sahaya inen Bakanlık'ın ilk tespitleri, vatandaşın sağlığının hiçe sayıldığını ortaya koydu. İncelemelere göre bazı firmalar et ve süt ürünlerinin yanında piyasaya sağlıksız zeytinyağı da sürüyor. Yoğurdun maliyetini ucuzlatmak ve sertlik vermek için süt yağı yerine palm yağı kullanılıyor. Düşük fiyata satılan sucuk, salam, sosis ve hazır köfte gibi et ürünlerine ise farklı maddeler ekleniyor. Pazar ve market raflarından yapılan denetimlerde yoğurdun yanı sıra kaşarın da sağlıksız yöntemlerle piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Okul kantinlerinde denetim arttı



Özellikle son dönemde okul kantinlerinde satılan ürünleri sıkı kontrolden geçirdiklerini ifade eden üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, "Önümüzdeki dönemde gıda denetimlerini artırıyoruz. Ufak tefek hatası olanları öncelikli olarak uyaracağız. Ancak sağlıksız gıda üretenlere ve tüketiciyi yanıltanlara tahammülümüz yok. 13 Aralık'ta 5996 sayılı kanun yürürlüğe giriyor. Kanunun altyapı çalışmaları da devam ediyor. Mevcut yönetmeliklerin de değişmesi ile birlikte yanlış davranışta bulunan gıda şirketlerini ifşa edeceğiz." dedi.