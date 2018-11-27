Tarım Bakanı Pakdemirli'den “elektrikli traktör" açıklaması

Gülseli KENARLI-Güven USTA-Can EROK/İSTANBUL,(DHA)-TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “9. Boğaziçi Zirvesi\"ne katıldı.

Bakan Pakdemirli zirvedeki konuşmasında, “Çiftçinin en büyük girdi maliyetlerinde biri mazot. Mazotla ilgili taleplerin ardı arkası kesilmiyor. Dünya bu kadar elektrikli araçları kullanırken, ben de \'neden elektrikli traktör olmasın\' dedim. Hemen büyük üreticileri çağırdım. Bu elektrikli traktör konusuna, Türkiye\'de de çok büyük bir sanayimiz olmasına rağmen hazır olunmadığını gördüm. Bu konuda şimdi prototip çalışmalarına başladık. Bunlara da devam ediyoruz\" dedi.

YER ALTI BARAJLARI

Pakdemirli, başarının anahtarının sulama olduğuna dikkati çekerek, \"Dünyada yeni konuşulan bir şeyden bahsedeceğim; yer altı barajları. Sulama ile ilgili baraj yaptığınız zaman, o işin kamulaştırması var, çevresel etki değerlendirmesi var, birçok konu var. Hakikaten işler de çok uzayabiliyor. Ama bir şekilde eğer yağmur sularını bir yerden besleyip, yer altında biriktirip, onu da bir şekilde ufak bentler yaparak çekmenin bir yerini bulabiliyorsanız... Bu yer altı barajlarının çok büyük katkısı var. Doğaya da tahribatı yok. Özellikle de barajı yaptığınız da çok ciddi bir buharlaşma problemi oluyor ama burada buharlaşma problemi de olmuyor. Hiçbir şekilde de doğaya zarar vermemiş oluyorsunuz. Bu konu, dünyada Avustralya dahil olmak üzere birçok ülkenin daha yeni yeni duymaya başladığı bir konu. Türkiye\'de de az da olsa örnekleri olan bir konu. Bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.\" diye konuştu.

SUDAN\'DA TARIM

Pakdemirli, “Büyük ülkelerin hepsi mutlaka tarımla ilgili ev ödevlerini çalışırken sadece dönüp kendi sınırları içerisinde \'ben ne yapabilirime\' değil ufka da dönüp, \'ben bu sınırların dışında ne yapabilirime mutlaka bakıyorlar. Bizim de ev ödevimizi de; Sudan bize en yakın milletler olduğu için Afrika\'ya açılan kapı olarak orayı seçtik. Türkiye\'nin toplam ekilebilir alanının yüzde 10\'u kadar bir alanı Sudan bize tahsis etti. Bizde önümüzdeki günlerde yerli Türk yatırımcılarımızla beraber burada üretim olanaklarını arıyor olacağız.\" ifadelerini kullandı.

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