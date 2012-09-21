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Politika

Tarım Bakanı Mehdi Eker: PKK nekrofil

Eker, PKK 'nın ölümden, gözyaşından beslendiğini söyledi

21 Eylül 2012 18:48

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 'PKK'nın yaklaşımı nekrofil bir yaklaşımdır, ölü sevici bir yaklaşımdır' dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, “Son günlerde artan terör olayları” ile ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, terör örgütü PKK 'nın, Kürtlerin demokratik hak ve özgürlüklerden daha fazla faydalanmasını istemediğini, yapılan saldırıların da buna ait adımları olabildiğince sabote etmeye dönük olduğunu söyledi. 
 
PKK 'nın ölümden, gözyaşından beslendiğini ifade eden Eker, “Yaklaşımı nekrofil bir yaklaşımdır, ölü sevici bir yaklaşımdır, zihniyeti itibarıyla öyle. Başından itibaren bu örgütün, daha PKK adını almadan 'Apocular' diye tarif edildiği dönemlerden bu yana yönteminde hiçbir değişiklik olmadı. Bu da hem hizmet ettiği çevreler hem sahip olduğu karanlık zihniyet itibarıyla maalesef Türkiye 'deki vatandaşlarımıza birçok acı yaşattı ve yaşatmaya devam ediyor” diye konuştu.
 

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