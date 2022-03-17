“Tarım Bakanı krize hazırlanıyor”

HaberTürk gazetesi yazarı Kemal Öztürk, yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin Ukrayna-Rusya savaşı sonrası dünyadaki gıda tedariki konusunda ciddi sorunlar beklediğini ve hazırlık yaptıklarını yazdı.

Öztürk yazısında, "Bakan ödül töreninde ve sonra baş başa yaptığımız görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası dünyadaki gıda tedariki ve üretimi konusunda ciddi sorunlar yaşanacağını beklediklerini söyledi. Bakanlık olarak durumu yakından takip ediyorlar. Stratejik gıda ürünleri konusunda ciddi bir planlama yapacaklarını gördüm. Ancak uzun vadeli üretim planlamasından ziyade, savaş sonrası oluşan krize karşı bir acil eylem planı hazırlanacak sanırım Daha sonra da bir 'Tarım Politikası2 için mevcut strateji belgelerini yenileyecekler." ifadesini kullandı.