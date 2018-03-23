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Tarım Bakanı: Halkın morali düzelmeli, patateste 8 yerli tohum ürettik

"Gıda, tarım ve hayvancılık gerçekten zevkli uğraş"

23 Mart 2018 14:52

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, patateste yerli 8 çeşit tohum üretildiğini bildirdi. Fakıbaba, yerli üretilen tohumlar dolayısıyla Türk halkının moralinin düzelmesi gerektiğini söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Niğde'ye gelen Fakıbaba, Nevşehir yolunda büyükbaş hayvan çiftliğini gezerek yetkililerden faaliyetleri hakkında bilgi aldı. 

Bakan Fakıbaba, daha sonra Patates Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek enstitü müdürü Uğur Pırlak'tan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Enstitüde üretilen yerli patates tohumu Nahita'nın hasadını yapan Fakıbaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tarz çalışmaları görmekten gurur duyduğunu belirtti.

"Bir tohum bir dolar"

Enstitüde 8 çeşit yerli tohum üretildiğini aktaran Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar çalışmışlar, patateste yerli 8 çeşit tohum üretmişler. Bunun 5'i şu anda hazır. Biri zaten özel sektöre verilmiş, 4'ü de özel sektöre verilmek üzere. Özel sektöre 480 ton verilmiş. Bunu alan arkadaşımız da bin 200 dönümlük alanda dikimi yapacak ve tahminen 15 ülkeye ihraç edeceğini söylüyor. Düşünün bir sektör bunu yapıyor, daha neler elde edilecek. Bir tohum bir dolar. Bizim ortalama olarak, yılda patates tohumu ithalatına vermiş olduğumuz para 22 milyon dolar. O 22 milyon doların yüzde 80'nini biz halletmişiz, artık bundan sonra ihracata biz geçeceğiz. Sadece patateste değil.

"Gıda, tarım ve hayvancılık gerçekten zevkli uğraş"

Yani Türk insanı fazla bilmiyor Gıda Bakanlığı'nın neler yaptığını, enstitülerde hangi tohumların üzerinde çalıştığını. Yerli ürettiğimiz çok ciddi tohumlar var. Türk halkının  moralinin düzelmesi lazım. Yani gıda, tarım ve hayvancılık gerçekten zevkli uğraş, ülkemiz uygun, insanlarımız çalışkan ve üretiyorlar. Ben üreten bütün arkadaşlarımız yürekten kutluyorum. Şunu özellikle Türk halkına belirtmek istiyorum. zaman zaman zorluklarımız olsa da biz gıda, tarım ve hayvancılıkta gerçekten Avrupa'nın değil dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Daha hızlı bir şekilde gelişeceğiz."

Bakan Fakıbaba, daha sonra Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ı ziyaret etti.

 

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