Tarım Bakanı Fakıbaba: Ucuz et satışını 6 tondan 10 tona çıkarabiliriz

Ucuz et satışıyla ilgili açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et satışını 6 tondan 10 tona çıkarabileceklerini söyledi.

İki market zincirinde başlatılan ucuz et satışlarının piyasa oturana kadar devam edeceğini söyleyen Fakıbaba, atılan bu adım sonrası diğer marketlerin de et fiyatlarını düşürmek zorunda kaldığını belirtti.

Türkiye'de 80 milyon kişiye ucuz et satışı gibi bir iddialarının zaten olmadığını dile getiren Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Ucuz et satışını sadece iki markete yaptırmamızı eleştirenler var. Bu doğal. Ancak bu kararı alırken 81 ilin tamamında bu satışın yapılmasını gözettik. İkisi de aynı ve en iyi fiyatı verince ikisine de verdik. Bu adım sonrası diğer marketler de et fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı.

"Şırnak'taki vatandaşıma ne diyeceğim?"

Türkiye’de farz edelim 50 bin kasap var. Biz bunu kontrol etmek zorundayız. İki zinciri kontrol etmek var, bir de ayrı ayrı 50 bin dükkanı kontrol etmek var. Diğer zincir marketlere niye verilmedi? Bu soru var. Biz zaten çıkarken şartnameyi koyduk ve ihale ile yaptık. Burası bir hukuk devleti. Biz çıkarken 81 ilde şubesi olanlara vereceğiz dedik. Carreforusa’nın ben ceosunu dinledim. ‘Bizim şartlarımıza uymadığı için biz girmedik’ dedi. ‘Ama bunun devamı olacağını da zannetmiyorum’ dedi. Bir eleştiri. Teşekkür ediyorum. Mertçe söyleyebildi; ‘Benim şartlarım uymuyor.’ Ama şartları uymayan da girdi. Farz edelim ki şartları uymayan bir firmada kaldı. 1000-1200 veya 1500 tane şubesi var. İstanbul’da var ama Şırnak’ta yok. Ben Şırnak’taki vatandaşıma ne diyeceğim; ‘Kusura bakma buranın şubesi yok. Sen bundan mahrum kalacaksın.’ Böyle bir şey olabilir mi? Onun için biz şartnamede şunu koyduk; 81 ilde şubesi olan firmalar girecek. İki firma eşit fiyat vermişti. Dedikodular olacak, doğal bir olay. Et fiyatlarını diğer marketler de düşürmeye başladı.”

Ucuz et uygulaması kapsamında A101 ve BİM'de kıymanın kilogram fiyatı 29 TL’den, kuşbaşı da 31 TL’den satılmaya başlanmıştı. İki zincir markete ayda 6 ton karkas et satılacağı duyurulmuştu.