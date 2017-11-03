Ucuz et, Rekabet Kurumu'na taşınıyor: 2 işletmeye satış izni verilmesi anayasaya aykırı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), ucuz etin marketlerde satılacak olmasını Rekabet Kurumu'na taşıyacak. TESK, ucuz etin sadece 2 markette satılmasının anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından halka ucuz et satılması için Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerden sadece BİM ve A101'e dağıtım yetkisi tanınmasını küçük esnaf adına olumsuz bir gelişme olarak değerlendirdi.

"Rekabet hukuku kurallarına aykırı"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Palandöken, söz konusu durumu Rekabet Kurumu'na taşıyacaklarını açıkladı.

Palandöken, "Her geçen gün biraz daha zor duruma düşen kasaplık faaliyetinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımız yönünden üzüntü verici bir gelişme olmuştur. Bu uygulama, esnaf ve sanatkârı korumayı ve kollamayı öngören anayasanın 173. maddesine aykırı olduğu gibi, piyasada satış faaliyetinde bulunan işletmeler arasında ayrım yapılmış olması yönünden de rekabet hukuku kurallarına aykırı olmuştur” dedi.

"26 bin kasaba aynı imkân tanınmalı"

Sorunun temelden çözümünün üretimin artırılmasına dönük tedbirlerle aşılabileceğini belirten Palandöken, şöyle devam etti:

"Sorunun temelinde üretim yetersizliğinin olduğu bu alanda faaliyet gösteren bütün kesimlerce kabul edilen bir husustur. Halkımıza ucuz et satılabilmesi, bizim de öteden beri arzu ettiğimiz bir konudur. Ancak bunun, bir kesimi mağdur eden bir uygulama ile yapılmaması gerekir. Talebimiz ülke genelinde faaliyet gösteren 26 bin kasap iş yerine de bu imkânın tanınmasıdır. Bu yolda olumlu bir sonuç elde edebilmek ve konunun acilen çözümü için Rekabet Kurumu'na gidiyoruz."