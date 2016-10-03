Tarım Bakanı: Ekilmeyen araziyi devlet kiraya verecek

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarım alanlarıyla ilgili yeni yasal düzenlemeye gideceklerini belirterek "Kamu adına burasını ekmiyorsanız, sizin adınıza ekerek, kira bedelinizi bankada hesabınıza yatıracağız” dedi.

TBMM’nin yeni yasama resepsiyonunda sorularımızı yanıtlayan Faruk Çelik, tarım alanlarının daha verimli kullanılması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın haberine göre, tarım alanlarının daha verimli kullanılmasını sağlamak için “atıl arazi”lerin tarıma kazandırılacağını ve “alternatif ürün” yetiştiriciliğini özendireceklerini belirten Çelik, bu bunu sağlamak için de bazı radikal önlemlerin yaşama geçirileceği mesajı verdi. Çelik, şu bilgileri paylaştı:

79 milyonun malı

“Diyelim ki tapulu bir yeriniz var belirli bir ölçeğin üzerinde. Ama ekmiyorsunuz. İhtilaf, miras tartışmalarından dolayı. Veya başka nedenlerden dolayı araziyi atıl hale getirmişsiniz. Bu öncelikle 79 milyonun malıdır, ama bu arazinin tapusu sizde. Eğer buradan üretim elde edilmeyecekse o zaman 79 milyonun hakkıyla hukukuyla oynanmış oluyorsunuz. Biz, kamu adına burasını ekmiyorsanız, sizin adınıza ekerek, kira bedelinizi bankada hesabınıza yatıracağız. Devlet olarak biz, bu arazileri ekebilecek olanlara kiraya vereceğiz. Yani ‘araziyi ekmiyorum’ diye bir şey olmayacak. Mülkiyet hakkına dokunmuyoruz ama asli görevi üretimdir. Önümüzdeki günlerde belki Sayın Başbakanımızın açıklaması olacak. Hangi ürünlerin nerede ekileceğini belirledik. Biz bunlara destek vereceğiz. Onun dışındaki ürünlere destek vermeyeceğiz. Belki alımda yapmayacağız.”

Konu hakkında bir örnek veren Bakan Faruk Çelik, “Su kısıtı olan bir yere mısır ekilmez. 45 yerde su kısıtı var örneğin. Buraya mısır değil, alternatif ürünler ekilecek. Diyelim ki adam ısrarla mısır ekmeye çalışıyor. TMO olarak alım yapmayacağız” dedi. Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin ardından tarım ürünleri ihracatı konusunda Rus yetkililerle görüşme sürecinin başlayacağını anlatan Çelik, “Teknik heyetlerimiz bu hafta Rusya’ya gidiyor. Onlar geldiler. Bu aslında ilişkilerimizin iyi olmadığı nisanda teknik ekipler gelip gittiler. Şu an itibarıyla Rusya’nın ürünlerin teminiyle ilgili bağlantıları var” dedi. Rusya ile şu anda “nekahat dönemi” yaşandığını belirten Çelik, ihracatla ilgili istenilen noktaya gelinmediğini ifade etti.

Ancak teknik heyetlerin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra ilişkilerin daha iyi olacağını umduğunu belirten Çelik, “ Onların da bizden talepleri var. Mesela siz et veya canlı hayvan ithal ediyorsunuz, bizden acaba olmaz mı diyorlar. Olmaz diye bir şey yok. Et ithal edebiliriz. Ama bizim de vermek istediklerimiz var. Bunları masa başında konuşacağız. Kasımda Soçi’de Rus Tarım Bakanı’yla bir araya geleceğiz” dedi.