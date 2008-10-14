Tarım Bakanı Eker yüreklere su serpti

Çin'den mama alımına yasak

Öldüren mama tehdidi Asya'ya yayılıyor

Eker, Niğde Valisi Sebahattin Öztürk'ü ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin kaynaklı bazı gıda maddelerinde "melamin" maddesi bulunduğu yönünde haberler aldıklarını ve bunun üzerine inceleme başlattıklarını belirtti.Türkiye'de bu konuda bir sorun bulunmadığını ve gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Eker, şu bilgileri verdi:"Çin'den çocuk maması ve çikolata gibi gıda maddelerinin ithalatı söz konusu değil. Çin'den sadece süt tozu ithalatı var, ancak bu ithalat da tüketim için yapılmamış, ticaret amaçlı olarak işlenip tekrar ihracat yapılması için süt tozu alınmış. Bu konuda gerekli çalışmaları yaptık. Tarım il müdürlüklerine talimat verdik. Çin'den süt ve süt tozu ithalatını yasakladık. Geçen yıl ve bu yıl ithal edilen depolardaki süt tozları için de inceleme başlattık. Bu ürünlerden alınan numuneler, laboratuvarlarda incelenerek, zararlı maddeler içerip içermedikleri belirlenecek. Türkiye açısından başka bir durum yok. Gıda güvenliği ve sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz."