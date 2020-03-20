Tarım Bakanı açıkladı, at yarışları da Koronavirüs nedeniyle durduruldu

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, pek çok spor branşında yaşanan erteleme kararlarına at yarışı da eklendi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili olarak, "Minimum hareket istedik. Bu yüzden at yarışlarını da erteledik. Herhangi bir tarih için şu anda düşüncemiz yok. Virüsün seyrine göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

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