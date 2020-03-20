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Spor

Tarım Bakanı açıkladı, at yarışları da Koronavirüs nedeniyle durduruldu

20 Mart 2020 12:30

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, pek çok spor branşında yaşanan erteleme kararlarına at yarışı da eklendi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili olarak, "Minimum hareket istedik. Bu yüzden at yarışlarını da erteledik. Herhangi bir tarih için şu anda düşüncemiz yok. Virüsün seyrine göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

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Bekir Pakdemirliat yarışlarıat yarışı ertelendiDünya Sağlık ÖrgütüKoronavirüs
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